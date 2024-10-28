Останні теплі дні: прогноз погоди на вівторок, 29 жовтня

Завтра, 29 жовтня, дощі можливі в західних областях, а переважна більшість території України - суха погода, хіба що з туманами. Відчутне похолодання прийде від 2-3 листопада.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, протягом дня у вівторок очікується +10+16 градусів, хіба що на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині подекуди +9+11 градусів.

У Києві 29 жовтня без опадів. Вночі +6+8 градусів, вдень +11+13 градусів.

Раніше синоптики дали прогноз до кінця місяця. Більше про це читайте у новині.

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