Палала яскраво: у ЗСУ показали знищення техніки окупантів

Російські загарбники зазнають нищівних втрат у війні проти України.
Над статистикою знищеної техніки ворога активно працюють наші ЗСУ. Так, вони ліквідували ще одну "беху" ворога
Відео удару оприлюднив "СтратКом ЗСУ".
"З ювелірною точністю бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищують техніку окупантів", – лаконічно написали у повідомленні.
Раніше українські сапери розповіли про знищення техніки ворога при спробі прориву лінії оборон. Так, за допомогою міни ТМ-62 було зупинено три танки та дві БМП.
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