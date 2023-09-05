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Палала яскраво: у ЗСУ показали знищення техніки окупантів

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Палала яскраво: у ЗСУ показали знищення техніки окупантів

Знищений російський танк / Фото: СтратКом ЗСУ

Російські загарбники зазнають нищівних втрат у війні проти України.

Над статистикою знищеної техніки ворога активно працюють наші ЗСУ. Так, вони ліквідували ще одну "беху" ворога

Відео удару оприлюднив "СтратКом ЗСУ".

У ЗСУ показали потужний удар по ворожій техніці

У ЗСУ показали потужний удар по ворожій техніці

"З ювелірною точністю бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищують техніку окупантів", – лаконічно написали у повідомленні.

Раніше українські сапери розповіли про знищення техніки ворога при спробі прориву лінії оборон. Так, за допомогою міни ТМ-62 було зупинено три танки та дві БМП.

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Дата публікації
Перегляди
125
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