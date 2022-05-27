Пес-сапер Патрон отримав престижну нагороду у Каннах: відео

Патрона нагородили відзнакою PalmDogManitarian, що вручається за зв'язок між людством і собаками.

Чернігівський песик-сапер Патрон породи джек-рассел-тер'єр отримав на Каннському кінофестивалі премію Palm Dog Award.

Патрона нагородили відзнакою, що вручається за зв'язок між людством і собаками.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Сьогодні в Каннах йому присуджено премію Пальмовий пес — це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих! А оскільки Патрон дійсно став зіркою світової кінохроніки за останні пару місяців, журі одноголосно вирішило, що наш хвостатий піротехнік достойний "Пальмового" статусу", - йдеться у повідомленні.

Отож в холлі Ганд-готелю 27 травня і було оголошено цю приємну новину. На жаль, Патрон дізнався про свій зірковий статус дистанційно.

"Однак після перемоги - хто зна! - наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Наш Патрон став кінозіркою! ⠀ Сьогодні в Каннах йому присуджено премію Пальмовий пес — це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих! А оскільки Патрон дійсно став зіркою світової кінохроніки за останні пару місяців, жюрі одноголосно вирішило, що наш хвостатий піротехнік достойний «Пальмового» статусу. ⠀ Отож в холлі Ганд-готелю сьогодні і було оголошено цю приємну для нас новину. На жаль, Патрон дізнався про свій зірковий статус дистанційно. Однак після перемоги - хто зна! - наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 27 травня 2022 р.

Нагадаємо, нещодавно пес Патрон похизувався патріотичним повідцем і поділився мрією про Дорофєєву.

Чотирилапі символи війни: пес Патрон та кішка Шафа

Читайте також: