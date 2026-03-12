Підприємиця Вікторія Костюк допомогла придбати сучасний УЗД-апарат для лікарні Святого Пантелеймона

Реклама

Лікарня Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова отримала сучасний ультразвуковий апарат SAMSUNG V8. Він дозволить лікарям значно підвищити точність діагностики та покращити якість медичної допомоги для пацієнтів.

Сучасне діагностичне обладнання є одним із ключових інструментів у роботі лікарів, адже саме на етапі діагностики визначається подальша тактика лікування та його ефективність. Новий апарат дасть змогу проводити більш точні обстеження та оперативно виявляти захворювання.

Поява цього обладнання стала можливою завдяки підтримці львівської підприємиці Вікторії Костюк, а також Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Вікторія Костюк уже багато років підтримує соціальні, медичні та освітні ініціативи. Серед її благодійних проєктів - фінансування програм дитячої реабілітації, а також закупівля сучасного обладнання для різних відділень українських медичних закладів.

У лікарні подякували благодійникам за підтримку та зазначили, що нове обладнання допоможе розширити можливості для своєчасної діагностики та подальшого лікування пацієнтів.