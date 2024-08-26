Підвищення податків в Україні: що додали до законопроєкту – нардеп

Що змінилося в урядовому законопроєкті, який хочуть виносити на Комітет та вже у перші тижні вересня до Ради.

Деталі доопрацьованого законопроєкту щодо підвищення податків вже відомі. Зокрема, одне з нововведень законопроєкту стосується підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Остання інформація про підвищення податків. Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду", – написав нардеп.

Які податки залишилися

За словами Железняка, у законопроєкті не змінилися наступні податки:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

військовий збір для ФОП І і ІІ груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;

військовий збір у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (зі зміненою редакцією).

Нові податки

Із "нового", за словами нардепа, наступне:

встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік; ⁠

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%; ⁠

щомісячна звітність по ПДФО

Нагадаємо, уряд України розмірковує над збільшенням надходжень до бюджету. Раніше там заявили, що альтернативи підвищенню податків не існує.

Також причину підвищення податків в Україні пояснили і в МВФ.

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт щодо підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.

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