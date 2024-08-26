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Підвищення податків в Україні: що додали до законопроєкту – нардеп

Підвищення податків в Україні: що додали до законопроєкту – нардеп

Деталі доопрацьованого законопроєкту щодо підвищення податків / Фото: pixabay.com

Що змінилося в урядовому законопроєкті, який хочуть виносити на Комітет та вже у перші тижні вересня до Ради.

Деталі доопрацьованого законопроєкту щодо підвищення податків вже відомі. Зокрема, одне з нововведень законопроєкту стосується підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Остання інформація про підвищення податків. Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду", – написав нардеп.

Які податки залишилися

За словами Железняка, у законопроєкті не змінилися наступні податки:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • військовий збір для ФОП І і ІІ груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;
  • військовий збір у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
  • встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (зі зміненою редакцією).

Нові податки

Із "нового", за словами нардепа, наступне: 

  • встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік; ⁠
  • підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%; ⁠
  • щомісячна звітність по ПДФО

Нагадаємо, уряд України розмірковує над збільшенням надходжень до бюджету. Раніше там заявили, що альтернативи підвищенню податків не існує. 

Також причину підвищення податків в Україні пояснили і в МВФ.

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт щодо підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.

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