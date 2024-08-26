Підвищення податків в Україні: що додали до законопроєкту – нардеп

Що змінилося в урядовому законопроєкті, який хочуть виносити на Комітет та вже у перші тижні вересня до Ради.
Деталі доопрацьованого законопроєкту щодо підвищення податків вже відомі. Зокрема, одне з нововведень законопроєкту стосується підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Остання інформація про підвищення податків. Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду", – написав нардеп.
Які податки залишилися
За словами Железняка, у законопроєкті не змінилися наступні податки:
- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
- військовий збір для ФОП І і ІІ груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;
- військовий збір у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
- встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (зі зміненою редакцією).
Нові податки
Із "нового", за словами нардепа, наступне:
- встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;
- підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
- щомісячна звітність по ПДФО
Нагадаємо, уряд України розмірковує над збільшенням надходжень до бюджету. Раніше там заявили, що альтернативи підвищенню податків не існує.
Також причину підвищення податків в Україні пояснили і в МВФ.
Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт щодо підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.
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