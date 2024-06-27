"Питання генофонду": у ВР розповіли, чи будуть знижувати мобілізаційний вік

За словами нардепа Веніславського, наразі середній вік бійців ЗСУ – це 30-35 років.

Наразі питання зниження мобілізаційного віку в Україні не обговорюється.

Про це заявив в інтерв'ю LIGA.net нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський.

За його словами, середній вік бійців ЗСУ – це 30-35 років.

"З одного боку, у молодих людей кращі фізичні дані та вища здатність пристосовуватися до поточних умов. З іншого – зниження призовного віку, зокрема, пов'язане з питанням генофонду", – Веніславський.

Нардеп запевнив, що зниження мобілізаційного віку не обговорюється ані у Верховній Раді, ані у Міноборони, ані в Офісі президента.

"Я думаю, тут треба шукати якісь асиметричні рішення. Багато молодих людей віком від 20 до 25 років мають уміння й навички, які дозволяють їм дистанційно розв'язувати питання, які наблизять нашу перемогу. Я маю на увазі дистанційне управління роботизованими системами та кібербезпеку", – підсумував він.

Раніше заступник голови Офісу президента розповів, чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 21 року

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