Побив і кинув до водойми: у Дніпрі чоловік викрав колишню співмешканку

Побив і кинув до водойми: у Дніпрі чоловік викрав колишню співмешканку

Потерпілу знайшли у мокрому одязі, вона йшла до себе додому.

У Дніпрі чоловік викрав свою колишню співмешканку і вивіз у невідомому напрямку. Очевидці повідомили до поліції, а правоохоронці оголосили план "Перехоплення".

Про це повідомляє "Дніпро час".

Сьогодні, 15 лютого, в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра чоловік викрав колишню співмешканку, погрожуючи їй розправою. За словами родички викраденої, колишній співмешканець силою посадив її в автомобіль, погрожував їй що вивезе 31-річну громадянку до лісу та закопає її.

Правоохоронці встановили авто, на якому викрали жінку, а незабаром розшукуваний ВАЗ 2104 з відповідним орієнтуванням номерним знаком було виявлено за адресою вулиця Софії Ковалевської.

Викрадача затримали. Він повідомив правоохоронцям, що висадив жінку з авто десь у приватному секторі.

Потерпілу знайшли у мокрому одязі, вона йшла до себе додому. Як розповіла жінка правоохоронцям, її колишній співмешканець вивіз її на Амур-Гавань, побив, скинув у воду, намагаючись втопити, а потім утік.

Чоловіка доправили до відділення поліції, а потерпіла дає покази.

Нагадаємо, що у Харкові четверо чоловіків напали на харків’янина біля під’їзду, побили та відвезли до лісу на його власному автомобілі. Там вимагали у нього 1,5 млн гривень вигаданого боргу.

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