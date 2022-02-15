Побив і кинув до водойми: у Дніпрі чоловік викрав колишню співмешканку

Потерпілу знайшли у мокрому одязі, вона йшла до себе додому.
У Дніпрі чоловік викрав свою колишню співмешканку і вивіз у невідомому напрямку. Очевидці повідомили до поліції, а правоохоронці оголосили план "Перехоплення".
Про це повідомляє "Дніпро час".
Сьогодні, 15 лютого, в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра чоловік викрав колишню співмешканку, погрожуючи їй розправою. За словами родички викраденої, колишній співмешканець силою посадив її в автомобіль, погрожував їй що вивезе 31-річну громадянку до лісу та закопає її.
Правоохоронці встановили авто, на якому викрали жінку, а незабаром розшукуваний ВАЗ 2104 з відповідним орієнтуванням номерним знаком було виявлено за адресою вулиця Софії Ковалевської.
Викрадача затримали. Він повідомив правоохоронцям, що висадив жінку з авто десь у приватному секторі.
Потерпілу знайшли у мокрому одязі, вона йшла до себе додому. Як розповіла жінка правоохоронцям, її колишній співмешканець вивіз її на Амур-Гавань, побив, скинув у воду, намагаючись втопити, а потім утік.
Чоловіка доправили до відділення поліції, а потерпіла дає покази.
Нагадаємо, що у Харкові четверо чоловіків напали на харків’янина біля під’їзду, побили та відвезли до лісу на його власному автомобілі. Там вимагали у нього 1,5 млн гривень вигаданого боргу.
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