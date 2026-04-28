Подарунок принцу Гаррі: UPG долучилася до відзначення 10-річчя Ігор Нескорених в Україні

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У UPG наголошують, що Ігри Нескорених є важливим інструментом підтримки та відновлення ветеранів через спорт, а ініціативи принца Гаррі мають ключове значення для розвитку міжнародного ветеранського руху.

Подарунок мав символічний характер і складався з кількох елементів: срібного браслета, створеного для людей, які долучаються до відновлення паливної інфраструктури України, фірмових цукерок UPG, які українські ветерани куштували під час сходження на Еверест, а також кепки, розробленої для учасників і учасниць Ігор Нескорених.

«Ми щиро вдячні принцу Гаррі за його послідовну підтримку ветеранів і розвиток Invictus Games як важливої міжнародної платформи для людей, які повертаються до життя після війни. Ми пишаємося партнерством з Іграми Нескорених в Україні та спільною роботою задля відновлення ветеранів та ветеранок», — зазначив Володимир Петренко.

UPG є Генеральним партнером Ігор Нескорених в Україні. Компанія підтримує підготовку національної збірної до Invictus Games Birmingham 2027 та долучається до розвитку інклюзивного спорту, зокрема через створення доступної спортивної інфраструктури для ветеранів і ветеранок як інструменту їхнього фізичного та психологічного відновлення.

UPG — українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. Компанія входить до трійки найбільших операторів паливного ринку України за кількістю автозаправних комплексів в управлінні. UPG має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

