Морози до -18 і різка зміна погоди: синоптики здивували прогнозом для Одеси та області

Якої погоди очікувати жителям Одещини найближчим часом / © УНІАН

Реклама

Одещина готується до різкої зміни погодних умов. На зміну лютим морозам до регіону прийде довгоочікуване потепління.

Синоптики прогнозують перехід від нічних «мінусів» до стабільного «плюса» вже за кілька днів. Детальніше про погоду в Одесі та області — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Одесі та регіоні найближчими днями

Гідрометеорологічний центр прогнозує, що погода на Одещині та в обласному центрі 10 лютого буде похмурою і без опадів.

Реклама

Нічна температура в регіоні коливатиметься від -8 до -13 градусів морозу, а на півночі області вдарить мороз до -18 градусів Цельсія. Удень стовпчики термометрів покажуть від 0 до -5 градусів Цельсія.

Водночас Sinoptik прогнозує, що в Одесі вночі 10 лютого очікується від -9 до -11 градусів морозу, вдень — близько -2…-4 градусів нижче нуля. Вітер південно-східний зі швидкістю 9–14 м/с.

Погода в Одесі 10 лютого / © скриншот

Коли жителям Одещини чекати на потепління

Від 11 лютого жителям регіону варто чекати на потепління.

За даними порталу Sinoptik, у середу в Одесі хмарна погода протримається увесь день, опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від -3 вночі до +2 вдень.

Реклама

Погода в Одесі 11 лютого / © скриншот

У четвер, 12 лютого, в обласному центрі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +2 градуси, удень — +5 градусів Цельсія.

Погода в Одесі 12 лютого / © скриншот

У п’ятницю, 13 лютого, ранок і день пройдуть без опадів, однак увечері можливий дощ. Синоптики зауважують, що від 13 лютого в регіоні переважатимуть плюсові температурні показники, які також очікуються й у вихідні.

Погода в Одесі 13 лютого / © скриншот

В Україні відступають морози

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що 10 лютого Україна пройде пік морозів. Найхолодніша ніч очікується на півночі, де температура впаде до -22 градусів морозу, водночас загалом по країні буде від 12 до 20 градусів морозу.

Проте вже вдень можна буде спостерігати, як холод відступатиме.

Реклама

«Схоже, що найближча ніч в Україні завершить нарешті період лютої холоднечі. Сильні морози видихаються під невблаганним і прекрасним атмосферним прогресом. Не скажу, що ми будемо сумувати за ними, це точно. Але віддаємо належне прогнозу погоди і йдемо поступово», — написала Діденко у Facebook.

На значній території країни очікується від -4 до -11 градусів морозу, на півдні та заході — від -2 до -4 градусів.

В Україні відступають морози

За словами Діденко, на Закарпатті також можлива відлига, там стовпчики термометрів покажуть до +2 градусів тепла.

«Через антициклон опадів завтра не буде, лише на Закарпатті пройде невеликий мокрий сніг. У Києві — нарешті — завершується епоха сильних морозів. Найближчої ночі спробує ще кусатися, ймовірно до -20 градусів, але вже обламає зуби об нашу столицю», — зазначила вона.

Реклама

Як наголосила синоптикиня, надалі очікується відчутне підвищення температури повітря.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.