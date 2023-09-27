Поліція попереджає водіїв про небезпечну ділянку дороги на Полтавщині

На автодорозі Київ-Харків-Довжанський, що поблизу села Піски Лубенського району Полтавщини, обмежена видимість через значне задимлення.

Про це повідомив у речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Також читайте Росія кинула на поле бою в Україну нову армію - західна розвідка

"Поліція Полтавської області інформує, що на 206 км автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Піски, Лубенського району Полтавщини, через значне задимлення суттєво обмежена видимість на дорозі, що ускладнює рух автотранспорту", - попередив він.

За його словами, близько 07:00 на цьому відрізку автодороги вже сталися дві ДТП. У одній автопригоді зіткнулися 2 легковика та 4 вантажівки, а в іншій - мікроавтобус та вантажівка. На жаль, є травмовані люди.

У поліції закликали водіїв суворо дотримуватися Правил дорожнього руху, особливо швидкісного режиму, дистанції та інтервалу на цій небезпечній ділянці дороги.

Нагадаємо, 26 вересня у Лубенському районі Полтавської області стався вибух на газопроводі. Попередньо, там відбулася розгерметизація газопроводу.

Читайте також: