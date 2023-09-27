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Поліція попереджає водіїв про небезпечну ділянку дороги на Полтавщині

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Поліція попереджає водіїв про небезпечну ділянку дороги на Полтавщині

Туман на дорозі / Фото: pixabay.com

Водіїв закликають суворо дотримуватися Правил дорожнього руху,

На автодорозі Київ-Харків-Довжанський, що поблизу села Піски Лубенського району Полтавщини, обмежена видимість через значне задимлення. 

Про це повідомив у речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

"Поліція Полтавської області інформує, що на 206 км автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Піски, Лубенського району Полтавщини, через значне задимлення суттєво обмежена видимість на дорозі, що ускладнює рух автотранспорту", - попередив він.

За його словами, близько 07:00 на цьому відрізку автодороги вже сталися дві ДТП. У одній автопригоді зіткнулися 2 легковика та 4 вантажівки, а в іншій - мікроавтобус та вантажівка. На жаль, є травмовані люди.

У поліції закликали водіїв суворо дотримуватися Правил дорожнього руху, особливо швидкісного режиму, дистанції та інтервалу на цій небезпечній ділянці дороги.

Нагадаємо, 26 вересня у Лубенському районі Полтавської області стався вибух на газопроводі. Попередньо, там відбулася розгерметизація газопроводу. 

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Дата публікації
Перегляди
22
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