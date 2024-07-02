Польща скасувала одну з виплат для українських біженців

Домогосподарства у Польщі, які приймають українців, від 1 липня не зможуть отримувати фінансову допомогу. Також новоприбулі українці тепер не отримуватимуть по 300 злотих.

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на слова заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєя Дущика.

У липні набуває чинності зміна до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави в якому, зокрема, йдеться і про зміни.

"Вже не буде можливості отримувати 40 зл за кожний день, за кожну особу, що перебувала у приватних помешканнях. На жаль, тут ми вже мали справу з дуже великими зловживаннями, тому ми вирішили цю систему остаточно призупинити. Але, звісно, кожна особа, яка перебуває у дуже складній гуманітарній ситуації матиме змогу і надалі отримувати підтримку, але вже у місцях спільного проживання", – зазначив Мацєй Дущик.

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Також скасовано виплату 300 злотих одноразової допомоги для новоприбулих українців.

"Нових біженців — небагато, тому ця система на нашу думку, а також на думку багатьох спостерігачів, здається не виправдана", – додав він.

Зазначимо, що закон продовжує тимчасовий захист для українців до 30 вересня 2025 року та дає можливість змінити статус з тимчасового захисту на тимчасове проживання на три роки.

Нагадаємо, що це не єдині нововведення для українців у Польщі. Про все зміниться вже у липні читайте в матеріалі ТСН.ua.

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