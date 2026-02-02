ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
197
"Небезпечна" вода після відключень світла: що зробити, аби вберегтись

Вода, яка довго стоїть у трубах, душах або бойлерах, може містити шкідливі бактерії

Наталія Магдик
Замерзла вода

В Україні через тривале перебування води в трубах, душових чи бойлерах у ній можуть розмножуватися шкідливі бактерії. Це створює ризик для здоров’я мешканців.

Про це повідомляють UNICEF Ukraine та Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook.

Спеціалісти радять виконати прості кроки, щоб відновити безпечну воду у домівках.

Дайте воді стекти з труб

Відкрийте холодну воду на 2–3 хвилини, а потім гарячу, щоб відновити потік чистої води у системі.

Промийте душ та унітаз

Злийте застояну воду з душової лійки та бачка унітаза. Це допомагає швидше оновити воду у трубах.

Перевірте воду на чистоту

Якщо вода має незвичний колір, запах або тиск відрізняється від звичного, промийте систему ще кілька хвилин.

Якщо вода залишається непридатною після цих дій, обов’язково зверніться до водоканалу для перевірки та консультації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як розморозити пластикові труби, або кілька способів не залишитись взимку без води.

