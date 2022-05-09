Посла РФ у Польщі облили червоною фарбою і закидали трусами (відео)

Посла РФ у Польщі облили червоною фарбою і закидали трусами (відео)

У Польщі послу РФ довелося "віддуватися" за політику своєї країни і дії свого керівництва.

Під час покладання квітів до пам'ятника радянських воїнів у Варшаві російського посла облили червоною фарбою.

Відео виклали в Мережі пропагандистьські ЗМІ і навмисно прибрали звук, щоб було не чути, що довелося вислухати в Польщі представнику Росії.

На оприлюднених кадрах розгублений дипломат не знає, як реагувати на дії натовпу, тож озирається навкруги. Одна з присутніх жінок кинула на посла жіночу білизну.

Також на відео - на заході присутні люди з українськими прапорами.

На відео зі звуком, яке теж потрапило до Мережі чутно, що люди скандують слова "фашисти" і "Путін х**ло".

Нагадаємо, що 8 травня поліція Берліна відібрала гігантський український стяг біля радянського меморіалу.