Посла РФ в Польше облили красной краской и забросали трусами (видео)

Посла РФ в Польше облили красной краской и забросали трусами (видео)

В Польше послу РФ пришлось "отдуваться" за политику своей страны и действия своего руководства.

При возложении цветов к памятнику советских воинов в Варшаве российского посла облили красной краской.

Видео выложили в Сети пропагандистские СМИ и намеренно убрали звук, чтобы было не слышно, что пришлось выслушать в Польше представителю России.

На обнародованных кадрах растерянный дипломат не знает, как реагировать на действия толпы, и оглядывается вокруг. Одна из присутствующих женщин бросила на посла женское белье.

Также на видео, на мероприятии присутствуют люди с украинскими флагами.

На видео со звуком, которое тоже попало в Сеть, слышно, что люди скандируют слова "фашисты" и "Путин х**ло".

Напомним, что 8 мая полиция Берлина отобрала гигантское украинское знамя у советского мемориала.