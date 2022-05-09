Посла РФ в Польше облили красной краской и забросали трусами (видео)

В Польше послу РФ пришлось "отдуваться" за политику своей страны и действия своего руководства.
При возложении цветов к памятнику советских воинов в Варшаве российского посла облили красной краской.
Видео выложили в Сети пропагандистские СМИ и намеренно убрали звук, чтобы было не слышно, что пришлось выслушать в Польше представителю России.
На обнародованных кадрах растерянный дипломат не знает, как реагировать на действия толпы, и оглядывается вокруг. Одна из присутствующих женщин бросила на посла женское белье.
Также на видео, на мероприятии присутствуют люди с украинскими флагами.
На видео со звуком, которое тоже попало в Сеть, слышно, что люди скандируют слова "фашисты" и "Путин х**ло".
Напомним, что 8 мая полиция Берлина отобрала гигантское украинское знамя у советского мемориала.
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