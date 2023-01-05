Посол України в Німеччині впевнений, що Берлін таки надасть Києву танки Leopard 2

Німеччина раніше відмовлялася надавати Україні більшість техніки, яка сьогодні є на озброєнні ЗСУ. Таким чином, до ЗСУ можуть дійти і танки Leopard 2.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв впевнений, що рано чи пізно Берлін таки передасть Києву бойові танки Leopard 2.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Макеєв зауважив, що Україна порушує питання про постачання серйозної броньованої техніки від першого дня повномасштабної війни. Тепер, за словами посла, надія на передавання танків підкріплюється роботою.

"В березні президент дав завдання привезти в Україну зброю. У підсумку німці дали дозвіл на те, щоби відправити в Україну понад 60 БМП-1, які належали Німеччині і перебували в Чехії. Ми тоді на переговорах згадували і про "Леопарди", – тобто скоро мине рік, як Україна порушує це питання" - нагадав Макеєв.

Він додав, що німецька система надто зашкарубла і її дуже складно змінити.

"Але зараз відбувається те, що федеральний канцлер Олаф Шольц назвав "Zeitenwende" – тобто зміна епох. Зміни епох не відбуваються миттєво, але ми робимо все, щоб таку зміну прискорити. І я впевнений, що "Леопарди" будуть. Краще, щоби це сталося якнайшвидше, але у тому, що це буде, я впевнений", - сказав посол.

Він зауважив, що раніше Німеччина відмовлялася надавати Україні більшість техніки, яка сьогодні є на озброєнні ЗСУ, зокрема Panzerhaubitze 2000, Mars, ППО IRIS-T, "Пуми" і "Мардери".

"Тоді відповідь була "ні", а зараз ми бачимо, що велику кількість позицій з цього списку нам вже постачають", - сказав Макеєв.

Зазначимо, Німеччина ще не ухвалила рішення, чи надавати українським силам бойові танки Leopard 2. ФРН продовжує переговори зі США та іншими партнерами щодо їхнього постачання Україні. У Берліні кажуть, що, мовляв, жодна з країн НАТО або партнерів досі не поставила бойових танків для Сил оборони.

Однак голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман звернулася до канцлера Олафа Шольца щодо військової допомоги Україні. Вона просить взяти приклад з Франції, яка передасть ЗСУ легкі танки.

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