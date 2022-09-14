Потепління і дощі: прогноз погоди в Україні на четвер, 15 вересня

Четвер, 15 вересня, в Україні буде дощовим та водночас теплим.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Так, за її прогнозами, дощі очікуються від невеликих до помірних у більшості областей країни, лише в південній частині буде переважно сухо і навіть сонячно. Температура повітря 15 вересня на півдні нагадає про літо, там передбачається 22-26°. Також дуже тепло буде на сході України та в Чернівецькій області - до 18-23°. На решті території очікується протягом дня 15-19°.

У Києві середа буде хмарною, вологою, йтиме дощ. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах 16°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на

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