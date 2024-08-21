Проблема для вертольотів РФ: у Defense Express оцінили вікно можливостей для українських зенітних FPV-дронів

Росіяни бідкаються, що українські зенітні FPV-дрони тепер уражають більше вертольотів ніж зенітні ракети. Ворожий льотний склад регулярно отримає догани за енергійне маневрування під час атак, а причина цьому – спроби зберегти ресурси машин.

Про це пише Defense Express.

Деталі

Йдеться і про встановлення на російські вертольоти комплексів РЕБ, які активно використовуються наземними підрозділами.

"Як виявилось цією задачею у РФ поки займають лише на рівні "ентузіастів", які "колхозять" свої вироби на машини на свій ризик. Централізовано, із залученням відповідних наукових та виробничих потужностей у РФ цією темою ніхто не займається", – зазначають у Defense Express.

Річ у тім, що наявні на російських вертольотах засоби призначені для протидії та попередженню про загрозу від зенітних ракет та ракет "повітря-повітря".Наприклад, комплекс Л-370 "Витебск":

попереджає екіпаж вертольота про опромінення РЛС або лазером

фіксує запуск та наближення ракет

випускає теплові пастки та диполі для протидії тепловим та протирадіолокаційним головкам самонаведення ракет.

Втім слід розуміти: усе це безсиле проти FPV-дронів. Зважаючи на ці факти, для українських зенітних FPV-дронів дійсно з'явилось доволі цікаве вікно можливостей.

"Бо саморобні комплекси РЕБ для літальних апаратів, особливо для вертольотів і тим більше особливо для Ка-52, з їх рівнем вібрації, це доволі окрема та цікава тема. Окрім того, сам вертоліт, має цілий ряд радіосистем, які цілком можуть почати конфліктувати із саморобними комплексами РЕБ"

На переконання аналітиків, появи заводських засобів російського виробництва може зайняти доволі довгий термін. Щобільше, йдеться про РЕБ, який може конфліктувати із власними радіоелектронними системами носія.

А враховуючи вартість та складність цілі, цілком логічно, що зенітні FPV-дрони можуть відрізнятися використанням дорожчих комплектуючих та оснащенням. А тому, наприклад, встановлення на них машинного зору, який нівелює РЕБ, є доцільним та логічним рішенням. Тому і розробки будь-яких засобів боротьби у радіоспектрі можуть виявитись безпорадними.

"Наразі зенітні FPV-дрони цілком можуть стати доволі ефективним засобом протидії вертольотам. Особливо враховуючи появу зразків, які можуть розганятися вже до 260 км/год. Хоча для того, щоб ефективно наздогнати ворожий вертоліт треба збільшувати швидкість, бо для Ка-52 ті самі 260 км/год - крейсерська швидкість, при максимально допустимій у 310 км/год. Водночас і такий параметр означає можливість результативного перехоплення на зустрічних курсах", – підсумували у виданні.

Нагадаємо, українські безпілотники продовжують атаки на авіабазу "Оленья" в Мурманській області Росії. Ці удари тривають вже четвертий день поспіль, що призводить до постійної евакуації особового складу з військового містечка.

Читайте також: