Продавав "інвалідність": на Одещині викрили незаконну схему переправлення ухилянтів за кордон

В Одесі правоохоронці викрили підпільний бізнес, який за гроші допомагав чоловікам уникнути військової служби та виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Організатор схеми налагодив виробництво підроблених документів про непридатність до військової служби через стан здоров’я, у тому числі оформлюючи фальшиві інвалідності", - йдеться в повідомленні.

Для безперешкодного перетину кордону зловмисник вносив змінені дані в системи "Резерв +" та "Оберіг". Ціна послуг становила $15 000.

"Затримали організатора під час отримання коштів за підроблені документи. Йому оголошено підозру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали горе-втікачів, які застрягли у багнюці.

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