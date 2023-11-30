Прогноз погоди на 1 грудня: яким буде перший день зими

У п'ятницю, 1 грудня, в Україні потеплішає. Втім, синоптики прогнозують сніг із дощем. Також місцями в регіонах буде ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. У більшості областей буде невеликий сніг з переходом в дощ. Вночі та вранці - місцями ожеледь. Вдень на Лівобережжі дощитиме. Тим часом у Карпатах та на Закарпатті протягом доби значні опади. На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі становитиме 0-5° морозу. На узбережжі в нічну пору буде +0-5°. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. Трохи тепліше буде в центральних, східних областях та на Закарпатті - 2-7° тепла, а на півдні країни - 8-13° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 1 грудня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в столиці буде хмарно. В регіоні буде невеликий сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями - ожеледь. На дорогах - подекуди ожеледиця.

В Київській області температура повітря вночі буде 0-5° морозу, а вдень - від 2° морозу до 3° тепла. В Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу, а вдень - 0-2° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що на Україну насуваються морози до -15. Втім, але на півдні традиційно буде тепліше - близько 0.

Також синоптики повідомляли про погоду на грудень 2023 року. Так, перший місяць зими в Україні може виявитися теплішим за норму. Звісно, будуть і періоди похолодання, але все ж плюсові значення переважатимуть.

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