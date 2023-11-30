Прогноз погоды на 1 декабря: каким будет первый день зимы

В пятницу, 1 декабря, в Украине станет теплее. Впрочем, синоптики прогнозируют снег с дождем. Также местами в регионах будет гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах будет облачно. В большинстве областей будет небольшой снег, переходящий в дождь. Ночью и утром — местами гололедица. Днем на Левобережье пройдет дождь. Тем временем в Карпатах и Закарпатье в течение суток сильные осадки. На дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза. На побережье в ночные часы будет +0-5°. Днем столбики термометров покажут от 2° мороза до 3° тепла. Чуть теплее будет в центральных, восточных областях и в Закарпатье — 2-7 ° тепла, а на юге страны — 8-13 ° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине и столице будет облачно. В регионе небольшой снег и мокрый снег. Ночью и утром местами — гололедица. На дорогах — кое-где гололедица.

В Киевской области температура воздуха ночью будет 0-5° мороза, а днем — от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью и днем столбики термометров покажут 1-3° мороза, а днем — 0-2° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что на Украину надвигаются морозы до -15. Впрочем, но на юге традиционно будет теплее – около 0.

Также синоптики сообщали о погоде на декабрь 2023 года. Так, первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы. Конечно, будут и периоды похолодания, но все же плюсовые значения будут преобладать.

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