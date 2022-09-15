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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині двох мирних мешканців, 13 осіб поранено

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині двох мирних мешканців, 13 осіб поранено

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 14 вересня, військові агресорки Росії вбили двох мешканців регіону. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 846 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей у Долині. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, 13 людей отримали поранення. Найбльше постраждалих - у Бахмуті - семеро. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині поранено 2118 людей.

Нагадаємо, розпочалася 204 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ "насипали" окупантам на півдні та на Донеччині, а ворог перегруповується і рахує втрати. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 15 вересня.

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