ЗСУ відбили атаки окупантів на 8 ділянках на Донеччині - Генштаб

На Донеччині тривають активні бойові дії.
Російські окупанти намагаються атакувати Сили оборони на кількох ділянках.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка", с- повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому підніманні українського прапора.
Після повернення з Харківщини він висловив подяку всім, хто долучився до її деокупації.
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