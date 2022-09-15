ЗСУ відбили атаки окупантів на 8 ділянках на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти намагаються атакувати Сили оборони на кількох ділянках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка", с- повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому підніманні українського прапора.

Після повернення з Харківщини він висловив подяку всім, хто долучився до її деокупації.

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