Публічні скандали за участі комбригів: у Міноборони прокоментували

Суспільство може впливати на покращення окремих негативних моментів у війську.

Останнім часом у ЗМІ почастішали повідомлення про скандали в армії. Зокрема, військові переносять у публічну площину питання призначення та зняття комбригів. У Міноборони це вважають проявом демократії.

Про розповів речник міністерства Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV.

"Ми живемо в демократичній державі. Громадянське суспільство може впливати на покращення окремих негативних моментів у війську. Це і ознака небайдужості, і залученості до тих подій, які у нас відбуваються", - наголосив він.

Як приклад Лазуткін навів розслідування щодо втрат 59-ї бригади окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. За його словами, військове керівництво тоді доволі оперативно відреагувало. Це свідчить про те, наголошу представник Міноборони, що українці та армія здатні до ефективних трансформацій.

"Військове керівництво не сліпо відстоює свою позицію, а також дослухається до рішень, які доводять, що для ЗСУ цінне життя солдата", - каже Лазуткін.

Він також наголосив, що що в Україні дослухаються до інфлюенсерів та голосів громадянського суспільства. З його слів, "те, що діалог існує, те, що є зацікавленість і небайдужість, це важливо".

Нагадаємо, парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук закликала звільнити командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука, звинувативши його в "егоїзмі і сліпому кар'єризмі". Також "Пташка" закликала президента Володимира Зеленського провести перевірку в 59-й ОМПБр.

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