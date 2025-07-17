Рада повернула офіцерську підготовку для студентів-медиків: подробиці

Студенти-медики

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Верховна Рада України повернула обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів, ухваливши в цілому законопроєкт №13276. Ця вимога стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти.

Про це повідомило Міністерств охорони здоров’я.

Парламент ухвалив закон щодо внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у частині військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

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Згідно з новими законом, усі громадяни України, які здобувають вищу освіту за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Ця вимога поширюється на державні та приватні заклади вищої освіти, де навчаються магістри за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Чому повернули обов’язкову офіцерську підготовку?

У МОЗ нагадали, що від 2006 року така підготовка була виключно добровільною, хоча й раніше була обов’язковою для студентів-медиків. До обов’язкової підготовки вирішили повернутися через брак офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до роботи під час воєнного стану.

«Забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором у зменшенні втрат особового складу, зниженні рівня летальності та інвалідизації, а також скороченні строків відновлення боєздатності поранених військовослужбовців», — йдеться в заяві МОЗ.

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Там додали, що новий закон дозволить суттєво розширити контингент майбутніх офіцерів запасу медичної служби.

Порядок проведення підготовки за цією програмою має затвердити уряд. Перелік військово-облікових спеціальностей та обсяги підготовки визначатиме Міноборони за поданням Генштабу ЗСУ. Щодо медичних і фармацевтичних спеціальностей, ці параметри додатково погоджуватимуться з МОЗ та Міносвіти.

Закон набуде чинності 1 січня 2026 року. Після цього уряд і відповідні міністерства повинні протягом шести місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства. Зокрема, змін зазнають:

Порядок проведення військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу; Інструкція про організацію військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

До слова, від вересня 2025 року у всіх закладах вищої освіти України почнуть викладати обов’язковий курс «Базова загальна військова підготовка». Його мають пройти всі студенти від другого курсу. Йдеться про 300 год. теоретичних і практичних занять.

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Своєю чергою очільник Міносвіти Оксен Лісовий повідомив, що в одній з областей України створили полігон для студентів, де вони займатимуться у межах вивчення дисципліни «Основи національного спротиву».