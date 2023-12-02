РФ обстріляла Чернігівщину: що відомо про постраждалу родину

Сьогодні, 2 грудня, російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини. Внаслідок удару загарбників поранені мирні мешканці у Семенівській громаді.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Деталі

За даними ОВА, постраждала родина, зокрема - 4-річна дитина. Чоловік зазнав осколкових поранень, медики надали йому належну допомогу. Його доньку мають прооперувати. На щастя, 4-річний онук не постраждав.

"Подробиці такі: сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь в той час, як вийшла з будинку на вулицю", – деталізували у відомстві.

Зазначається, що допомогу в евакуації постраждалих надали місцеві поліцейські.

"Росія терорист. Терористів треба знищувати", – підсумував Чаус.

Нагадаємо, у Чернігівській області на міні підірвалося двоє людей. Один загинув на місці.

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