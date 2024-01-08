"Різдвяний" терор: оглядач прокоментував масований удар РФ по Україні

У ніч із 7 на 8 січня російські окупанти здійснили наліт дронами-камікадзе та комбінований ракетний удар. Він вчергове засвідчив, що РФ не збирається припиняти тероризувати українців.

Про це пише військово-політичний оглядач груп "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як стверджує Коваленко, ворог застосував:

Shahed-131/136 (8/8);

Х-101/555/55 (24/18);

Х -47М2 "Кинджал" (4 ракети),

9М723 ОТРК "Іскандер" (6 ракет);

Х-22/32 (8 ракет);

можливо, північнокорейські ракети KN-23;

протирадіолокаційні ракети Х-31П (2 ракети);

С-300/400 (7 ракет).

Коваленко зазначив, що цей удар вкотре підтверджує: Росія завдає їх у рамках не тільки ураження якихось цілей, а передовсім – як елемент терору.

"Святковий терор. Фактично, росіяни цинічно та з маніакальною витримкою накопичували боєкомплект та планували найвищою мірою синхронізовані удари перед Новим роком, на Новий рік та після НГ. Сьогодні вони завдали удару на Різдво, яке святкують у ці дні у культі РПЦ. "Різдвяний" терор. Зайві докази того з якими нікчемами ми воюємо", – констатував оглядач.

Інші важливі факти

Масований удар, акцентує оглядач, було здійснено через 5 днів після атаки 2 січня. Це повністю вписується в терміни підготовки носіїв до нової хвилі ударів за наявності достатнього боєкомплекту. Наразі те, що росіяни накопичили за другу половину 2023 року, не вичерпано. Виняток становить лише дефіцит 9М723, який стає дедалі гострішим і змушує РФ шукати заміну у КНДР.

Також відомо, що основний удар припав на Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя та Дніпро. Зокрема, у Кривому Розі влучення російської ракети було по торговому центру.

"Практично всі влучення стали наслідком прориву ППО засобами ураження, перехоплення яких технічно в цих областях було неможливе, через відсутність відповідних ЗРК. Йдеться про прориви ракетами Х-47М2 "Кинжал", 9М723 та Х-22/32, які збиваються ЗРК Patriot та SAMP/T", – наголошує аналітик.

Також на себе звертає увагу обмежений боєкомплект ракет Х-101/555/55, який був доведений завдяки іншій номенклатурі ракетного озброєння та засобів ураження до 52 од. Як це було прогнозовано раніше, росіяни обрали сценарій ударів обмеженим боєкомплектом, аналогічний тим ударам, які завдавалися в травні-червні 2023 року.

Крім того, цього разу пуски Х-101/555/55 здійснювалися з 11 Ту-95МС (по 2-3 ракети на літак). Хоча достатньо було задіяти всього 3 літаки, з урахуванням їх навантаження згідно з ТТХ – 8 ракет.

"Новорічний терор українських міст продовжується. Попри передбачуваність російських окупантів, актуальним залишається питання захисту тилової України від ударів засобами ураження, для перехоплення яких потрібне надання сучасних комплексів із відповідним функціоналом", – каже Олександр Коваленко.

Натомість російські окупанти просто користуються незахищеністю низки областей і застосовують відповідну номенклатуру ракетного озброєння, з максимальним ефектом прориву.

Нагадаємо, 8 січня РФ масовано атакувала Україну. У МВС розповіли про наслідки у чотирьох областях.

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