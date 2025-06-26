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Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну ps сходу.
«БпЛА в північно-західній частині Харківщини, курс південний», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що близько 7 ворожих безпілотників рухаються у напрямку Золочева та Чугуєва.
Раніше повідомлялося, що темпи виробництва «шахедів» у Росії складають близько 170 одиниць на добу.
Ми раніше інформували, що Росія запускає модернізовані дрони — удосконалені «Шахеди» мають посилену боєголовку та можливості автономного наведення.