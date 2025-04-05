Росія почала масовану атаку: чого слід остерігатися українцям

Кремль / © Associated Press

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На початку квітня Росія почала масовану інформаційну атаку, спрямовану проти України. Українському суспільству та світовій громадськості російські спецслужби намагаються нав’язати думку, що Київ не бажає вести переговори щодо завершення війни.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

«У такий спосіб Росія намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на українську сторону, одночасно формуючи фальшивий образ “миротворця“, який нібито готовий домовлятись — але не з чинною владою», — йдеться у повідомленні.

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У СЗР попередили, що такі наративи поширюють російські державні та афілійовані медіа — газета.ru, sputnik, «ведомости», «военное обозрение».

Окрім того, українцям варто остерігатися нав’язливих повідомлень, які проникають в український інформаційний простір через анонімні Telegram-канали, псевдопатріотичні TikTok-акаунти, YouTube-контент, що імітує думку українських військових чи «незалежних експертів».

«Щоб надати кампанії масштабності, проксі-ресурси перепощують одні й ті самі меседжі в різній інтерпретації: у вигляді авторських колонок, фейкових інтерв’ю, “аналітичних“ блогів, графіки та відео в соцмережах. Цей підхід створює ілюзію багатоголосої дискусії, яка насправді зрежисована єдиним центром — у Кремлі». — попередили в українській розвідці.

У СЗР додали, що Росія також намагається проникнути у світовий інформаційний простір, щоб сформувати враження, що «втома від України» стала загальною тенденцією, і таким чином здійснити зовнішній тиск на Київ.

Для цього вона залучає іноземні проксі-медіа, які використовує під виглядом незалежних джерел. Серед них — Reseau International (Франція), Magyar Hírlap (Угорщина), L’AntiDiplomatico (Італія), Ereport (Словаччина) та інші.

Ці ресурси просувають тотожні російським тези про «відсутність демократії в Україні», про те, що «Захід розчарувався в Києві» та «мир можливий лише після зміни українського уряду».

Нагадаємо, раніше у ГУР Міноборони повідомили, що Росія активно розширює підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) у своїх збройних силах.