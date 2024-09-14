Росіяни вдарили КАБами по селищу на Харківщині: пошкоджені будинки

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільним об'єктам.
Росіяни вдарили двома КАБами по селищу Золочів на Харківщині 13 вересня о 22:55.
Про це повідомив Суспільне Харків очільник громади Віктор Коваленко, - йдеться в інформації у соціальних мережах ЗМІ.
За його попередніми даними, пошкоджені три приватні будинки, господарчі споруди, автівка та енергомережі. Жертв немає.
Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляв про ситуацію на Харківщині і напередодні. За його словами, там зросла інтенсивність штурмових дій з боку противника. Окупанти намагаються повернути нещодавно втрачені території, які звільнили наші бійці.
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