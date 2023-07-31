Росіяни знову обстріляли Херсон: загинув чоловік

В понеділок, 31 липня, російська окупаційна армія обстріляла Херсон. Вчергове росіяни вдарили по мікрорайону Корабел.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під обстріл військових РФ у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Він помер від отриманих поранень.

"Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими. Медикам залишилося лише констатувати смерть", - поінформував Прокудін.

Також внаслідок обстрілу поранення отримав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки його шпиталізували до лікарні.

Обстріли Херсона 31 липня

Зранку 31 липня у Херсоні пролунали вибухи. Повітряної тривоги в області оголошено не було.

Згодом в ОВА повідомили, що окупанти обстріляли з "Градів" Херсон близько 08:20. Під удар армії РФ потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Пізніше стало відомо, що у Херсоні кількість поранених зросла до чотирьох осіб. Загиблий та поранені – працівники комунального підприємства Херсонської міської ради.

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