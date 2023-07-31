Россияне снова обстреляли Херсон: погиб мужчина

В понедельник, 31 июля, российская оккупационная армия обстреляла Херсон. В очередной раз россияне ударили по микрорайону Корабел.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, под обстрел военных РФ в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Он скончался от полученных ранений.

"Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми. Медикам осталось лишь констатировать смерть", — сообщил Прокудин.

Также в результате обстрела ранения получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.

Обстрелы Херсона 31 июля

Утром 31 июля в Херсоне раздались взрывы. Воздушной тревоги в области объявлено не было.

Впоследствии в ОВА сообщили, что оккупанты обстреляли из "Градов" Херсон около 08:20. Под удар армии РФ попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Позже стало известно, что в Херсоне количество раненых выросло до четырех человек. Погибшие и раненые – работники коммунального предприятия Херсонского городского совета.

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