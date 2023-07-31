Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зростає, загинула дитина

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударі по Кривому Рогу зросла до чотирьох. Крім того, 43 людини постраждало.

Про це повідомили у пресслужбі МВС станом на 12:39 31 липня.

"Кривий Ріг. Наразі відомо про 4 загиблих та 43 постраждалих. Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи, з них дитина 2013 р.н., евакуйовано 30 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальні роботи на місці ударів тривають. На місцях подій розгорнуто оперативні штаби.

Тим часом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що серед загиблих є дитина.

"На жаль… Трагічна звістка. Вже 4 загиблих у Кривому Розі… Серед них 10-річна дитина", - йдеться в повідомленні очільника області.

За словами Лисака, під завалами можуть бути люди. Також надзвичайники вже врятували чотирьох людей. З них – одна дитина.