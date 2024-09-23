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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 13 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що загарбники атакують ударними безпілотникам з північного напрямку.

"Ударний БпЛА з Сумщини на Полтавщину", - йдеться у повідомленні.

Це вже не перше повідомленні про ворожі безпілотники у повітряному просторі України. О 2:00 військові повідомляли про загрозу БпЛА на Сумщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала Полтавську область.

Крім того, ми раніше інформували, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

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