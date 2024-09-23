Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 13 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що загарбники атакують ударними безпілотникам з північного напрямку.
"Ударний БпЛА з Сумщини на Полтавщину", - йдеться у повідомленні.
Це вже не перше повідомленні про ворожі безпілотники у повітряному просторі України. О 2:00 військові повідомляли про загрозу БпЛА на Сумщині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала Полтавську область.
Крім того, ми раніше інформували, що на Хмельниччині пролунали вибухи.
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