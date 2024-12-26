Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 26 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

БпЛА північніше Києва, курс західний;

БпЛА на межі Чернігівської на Київської областей, курс західний;

БпЛА на межі Черкаської та Київської областей, курс західний;

БпЛА на півдні та північному сході Полтавщини, курс південно-західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині рятувальники опинилися під повторним ворожим ударом під час ліквідації пожежі на фермі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни хочуть створити новий рід військ.

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