Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 29 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південний.

БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс північно-західний.

БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, постійно змінює курс.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Раніше повідомлялося, що вночі проти 28 січня російські військові атакували Україну сотнею ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ми раніше інформували, що у Київській області унаслідок атаки російськими безпілотниками уламками збитої цілі було пошкоджено приміщення музею ретроавтомобілів

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