Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 29 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
- БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південний.
- БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс північно-західний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, постійно змінює курс.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
Раніше повідомлялося, що вночі проти 28 січня російські військові атакували Україну сотнею ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Ми раніше інформували, що у Київській області унаслідок атаки російськими безпілотниками уламками збитої цілі було пошкоджено приміщення музею ретроавтомобілів
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