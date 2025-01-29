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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Росія атакує Україну ударними безпілотниками / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 29 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, постійно змінює курс.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Раніше повідомлялося, що вночі проти 28 січня російські військові атакували Україну сотнею ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ми раніше інформували, що у Київській області унаслідок атаки російськими безпілотниками уламками збитої цілі було пошкоджено приміщення музею ретроавтомобілів

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