СБУ влаштувала обшуки в митрополита УПЦ МП Луки – ЗМІ

Раніше Лука був помічений у поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні агресії РФ проти України.
СБУ 1 травня проводить обшуки у митрополита УПЦ Московського патріархату Запорізького та Мелітопольського Луки (Андрія Коваленка).
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у спецслужбі.
Слідчі дії СБУ у митрополита Луки відбуваються зранку 1 травня у Запоріжжі. Подробиці у спецслужбі обіцяють повідомити згодом.
Зауважимо, за даними руху "Чесно", митрополит УПЦ МП був помічений у поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.
Зокрема, 2022 року Лука заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки терплять гей-паради в Києві.
А 2023 року священнослужитель стверджував, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.
Нагадаємо, раніше було взято під варту митрополита Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія (Яковенка), який поширював інформацію про розташування ЗСУ.
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