СБУ устроила обыски у митрополита УПЦ МП Луки – СМИ

Ранее Лука был замечен в распространении пророссийской пропаганды и оправдывании агрессии РФ против Украины.
СБУ 1 мая проводит обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата Запорожского и Мелитопольского Луки (Андрея Коваленко).
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в спецслужбе.
Следственные действия СБУ у митрополита Луки проходят утром 1 мая в Запорожье. Подробности в спецслужбе обещают сообщить позже.
Отметим, по данным движения "Чесно", митрополит УПЦ МП был замечен в распространении пророссийской пропаганды и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.
В частности, в 2022 году Лука заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, поскольку терпят гей-парады в Киеве.
А в 2023 году священнослужитель утверждал, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на Церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.
Напомним, ранее был взят под стражу митрополит Святогорской лавры УПЦ МП Арсений (Яковенко), который распространял информацию о расположении ВСУ.
Читайте главные новости дня:
- Боевых вылетов на F-16 пока нет – все остальное возможно: генерал заинтриговал по поводу поставок западных самолетов
- Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами: погибли три человека, еще трое ранены
- В Рязани беспилотник атаковал НПЗ: вспыхнул пожар