СБУ устроила обыски у митрополита УПЦ МП Луки – СМИ

Ранее Лука был замечен в распространении пророссийской пропаганды и оправдывании агрессии РФ против Украины.

СБУ 1 мая проводит обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата Запорожского и Мелитопольского Луки (Андрея Коваленко).

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в спецслужбе.

Следственные действия СБУ у митрополита Луки проходят утром 1 мая в Запорожье. Подробности в спецслужбе обещают сообщить позже.

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Отметим, по данным движения "Чесно", митрополит УПЦ МП был замечен в распространении пророссийской пропаганды и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

В частности, в 2022 году Лука заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, поскольку терпят гей-парады в Киеве.

А в 2023 году священнослужитель утверждал, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на Церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.

Напомним, ранее был взят под стражу митрополит Святогорской лавры УПЦ МП Арсений (Яковенко), который распространял информацию о расположении ВСУ.

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