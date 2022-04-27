СБУ затримала в 6 областях України російських агентів: де саме діяли колаборанти

СБУ затримала в 6 областях України російських агентів: де саме діяли колаборанти

СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ.

Українська спецслужба викрила у 6 областях України агентів, які працювали на ворога. Серед затриманих - голова територіальної громади та "розконсервовані" агенти, у яких були відпрацьовані шляхи втечі до Криму на випадок "провалу".

Про це сьогодні, 27 квітня, повідомили у Службі безпеки України.

У Житомирській області:

військова контррозвідка СБУ викрила посадовця оборонного об’єкту на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру Повітряних сил.

Насамперед його цікавила дислокація, а також ремонт та відновлення бойових можливостей військової авіації.

Отримані дані він передавав загарбникам через рідного брата та колишнього однокурсника, які співпрацювали з російськими спецслужбами на території РФ.

На Дніпропетровщині:

затримано ворожого агента, якому ФСБ доручила приєднатись до лав тероборони Дніпра. Там він мав збирати дані щодо особового складу та озброєння українських захисників.

У подальшому зрадник мав прибути на передову, щоб звідти передавати окупантам інформацію щодо сил і засобів ЗСУ.

Ще одного агента спецслужб рф затримали у Кривому Розі. Ворог "активував" його на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Він збирав дані щодо оборони Маріуполя, потім проводив фотофіксацію оборонних рубежів українських військ на Криворізькому напрямку.

Для передачі інформації окупантам використовували закриті канали зв’язку та конспіративну квартиру на тимчасово окупованій території на сході України.

На випадок "провалу" агент мав відпрацьовані шляхи "евакуації" та підготовлений для цього автомобіль.

Втім це не допомогло: співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі секретної інформації.

У Миколаївській області:

викрито голову однієї з об’єднаних територіальних громад, який передав окупантам відомості щодо розташування позицій ЗСУ на території Вознесенського району.

Наразі його затримано для проведення слідчих дій та притягнення до кримінальної відповідальності.

На Чернігівщині:

співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який добровільно пішов на співпрацю з агресором під час тимчасової окупації.

Зрадник збирав інформацію щодо дислокації позицій ЗСУ у передмісті. Отримані дані ворог використовував для здійснення ракетних обстрілів.

У Хмельницькому:

викрито учасницю агентурної мережі окупантів. Нею виявилась місцева жителька, завербована російськими спецслужбами через соцмережу "Однокласники".

За гроші вона передавала кураторам координати військових та інших стратегічних об’єктів. Також поширювала в Інтернеті заклики до зміни меж державного кордону і виправдовувала агресію РФ.

Жінка отримувала винагороду через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

У Черкаській області:

СБУ встановила місцеперебування і затримала вантажівку з військовими комплектуючими, які транспортували до Росії.

Під час огляду авто виявлено складові для потреб авіаційної та суднобудівної галузей РФ.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення маршруту вантажу, його організаторів і замовників.

Вилучене майно відправлено до одного з підприємств військово-промислового комплексу України.

За всіма викрити фактами правоохоронці проводять відповідні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.

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