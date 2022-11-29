Що таке повний блекаут: пояснення від Укренерго

Блекаут — це стан, коли енергосистема повністю знеструмлена. Такі випадки вже частково траплялися після російських ударів.

Про повний блекаут в Україні балакають вже не перший тиждень. Частоко в країні він вже траплявся, зокрема - 23 листопада.

Про ці речі в інтерв’ю “НВ. Бізнес” розповів голова Укренерго Володимир Кудрицький.

“Блекаут — це стан, коли енергосистема повністю знеструмлена. Зазвичай, коли кажуть блекаут, мається на увазі повне знеструмлення енергосистеми”, - пояснив Володимир Кудрицький.

Що відомо про відключення світла в Україні

Російські окупанти 23 листопада завдали по Україні чергового ракетного удару. Поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури та в житлові будинки. Масовані ракетні атаки окупантів на енергетичну структуру призвели до перебоїв живлення мереж зв`язку загального користування.

Вже 24 листопада до мережі почали поступово підключати міста України. Перше, що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури.

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