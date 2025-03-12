Школяр побився зі вчителем на Дніпропетровщині: відео та реакція поліції

Наразі поліцейські опитують всіх, хто став свідком події.

У місті Покров Дніпропетровської області у школі побилися вчитель та учень. Поліція встановлює обставини конфлікту.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

У телеграм-каналах поширюється відео конфлікту між вчителем та учнем школи у Покрові. Повідомляється, що інцидент стався 10 березня. На кадрах видно шарпанину між чоловіком та підлітком, яка переростає у бійку.

Наразі невідомо, що саме стало причиною конфлікту.

Поліція Дніпропетровщини поінформувала, що зареєструвала відомості за цим фактом та встановлює обставини конфлікту між учнем та вчителем у Покрові.

"Поліцейські ювенальної превенції встановили школу, де стався конфлікт. Також встановлені особи учня та вчителя. Наразі поліцейські опитують всіх, хто став свідком події. Проводиться подальша перевірка", – йдеться у заяві поліції.

На Дніпропетровщині побилися вчитель з учнем

Нагадаємо, у лютому у школі Рівненської області виник скандал: там вчитель знущався над учнями і ці факти були зняті на відео.