Школьник подрался с учителем на Днепропетровщине: видео и реакция полиции

Полицейские опрашивают всех, кто стал свидетелем происшествия.

В Покрове Днепропетровской области в школе подрались учитель и ученик. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

В телеграм-каналах распространяется видео конфликта между учителем и учеником школы в Покрове. Сообщается, что инцидент произошел 10 марта. На кадрах видна шарпанина между мужчиной и подростком, которая перерастает в драку.

Пока неизвестно, что именно стало причиной конфликта.

Полиция Днепропетровщины проинформировала, что зарегистрировала сведения по этому факту и устанавливает обстоятельства конфликта между учеником и учителем в Покрове.

"Полицейские ювенальной превенции установили школу, где произошел конфликт. Также установлены личности ученика и учителя. Полицейские опрашивают всех, кто стал свидетелем происшествия. Проводится дальнейшая проверка", — говорится в заявлении полиции.

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Напомним, в феврале в школе Ровенской области возник скандал: там учитель издевался над учениками и эти факты были сняты на видео.