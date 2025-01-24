На Кіровоградщині вчителька знущалась з учнів: деталі інциденту

Наразі батьки не задоволені висновками перевірки та будуть продовжувати боротися далі.

У селищі Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області виник скандал через звинувачення вчительки місцевого ліцею у фізичному та психологічному насильстві над учнями. Це стало підставою для численних звернень до правоохоронних органів, органів освіти та правозахисних організацій.

Про цю подію повідомило Суспільне.

Мова йде про вчительку Олександрівського ліцею №1.

Інцидент і звинувачення

Скандал розгорівся після того, як троє учнів сьомого класу повідомили про випадки насильства з боку вчительки зарубіжної літератури. Як розповіли учні, педагог вдавалася до фізичного насильства, зокрема, піднімала за шию та била учнів у книжку. Одна з учнів, Віолета Поліщук, зазначила, що після цього у неї боліла шия та були червоні сліди. Інші учні додали, що вчителька принижувала їх, обзивала “баранами” та “тупими” через невиконання домашнього завдання.

"Обзивала нас баранами, казала що тупі, що ми не виконали домашнє завдання. Потім стала між партами, ухопила Віолету за шию і в книжку вдарила", – розповіла Аліна Юрескул.

Якою була реакція батьків

Зі слів опікунки однієї з постраждалих дівчат, Валентини Атамась, вона зверталася до директора школи з проханням розібратися з ситуацією, однак її звернення не отримало належної реакції.

"Я вже двічі зверталась до директора і результату з цього мало було. Директорка сказала, що їй треба документальні факти. Які документальні факти, як вона кричить на дітей по пів уроку, ображає. У жовтні ми написали заяву у поліцію", – зазначила опікун.

Зі слів батька одного з учнів, Володимира Шабанова, він також звернувся до представниці уповноваженого з прав дитини, що змусило школу почати реагувати на ситуацію. Після втручання уповноваженого, директорка школи винесла догану вчительці, проте конфлікт не вирішився.

Що кажуть у поліції

Поліція, яка провела перевірку інциденту, не знайшла підстав для притягнення вчительки до адміністративної чи кримінальної відповідальності. За словами інспекторки відділу ювенальної превенції області, головною проблемою для кваліфікації цього випадку як булінгу є відсутність систематичності в діях педагога.

"Що дитину штурхнули в книжку, ці факти мали місце, але тут головна ознака, яка мала б бути встановлена, це систематичність, бо саме систематичність визначає поняття булінгу. Булінг — це вчинення систематичних дій учасником освітнього процесу стосовно іншого. Насильницьких дій, сексуального, психологічного, фізичного чи економічного характеру. Саме вчинення фізичного насильства, його можуть підтвердити відповідні довідки із медичних установ, сам факт спричинення тілесних ушкоджень, такого не було", – пояснила вона.

Відповідальність школи та відділу освіти

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Директорка школи та керівництво відділу освіти також вжили заходів у межах своїх повноважень. Вчительці було винесено догану, однак, за словами начальниці відділу освіти Валентини Сокол, комісія, створена у зв’язку з інцидентом, встановила порушення педагогічної етики з боку вчителя. Школі було надано рекомендації щодо поліпшення навчального процесу та роботи з учнями, зокрема, включаючи впровадження регулярного анкетування серед школярів та відвідування уроків вчителів керівництвом.

Подальші дії батьків

Попри те, що школа вжила дисциплінарних заходів, батьки та опікуни учнів не задоволені результатами перевірки і вимагатимуть більш серйозної відповідальності для вчительки. Валентина Атамась і Володимир Шабанов заявили, що вони звертатимуться до профільної заступниці начальника обласної адміністрації та вимагатимуть публічних вибачень від вчительки.

Нагадаємо, на Рівненщині в одному з ліцеїв учень 9 класу отримав колту рану стегна. Підлітка ймовірно поранив однокласник.

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