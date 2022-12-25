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Ситуація на українських кордонах: що відбувається у пунктах пропуску

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ситуація на українських кордонах: що відбувається у пунктах пропуску

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Найбільше - вісім автобусів - на КПП "Грушів".

Станом на ранок неділі, 25 грудня, на українських кордонах майже відсутні черги. Станом на 09:00 кілька автобусів є пунктах пропуску з Польщею.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Республіка Польща:

  • "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" - 0 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" - 0 л/а, 3 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

  • "Тиса" - 0 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • "Дякове" - 0 л/а, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 в/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т).

Республіка Молдова:

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, напередодні на кордонах виникли великі черги з автомобілів та автобусів. На українсько-польському кордоні тимчасово призупинили оформлення вантажівок та автобусів  через збої в роботі системи "Шлях".

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Дата публікації
Перегляди
1168
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