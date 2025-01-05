Ситуація в Торецьку дуже напружена і хаотична - Deep State

Ситуація в Торецьку дуже напружена і хаотична через надзвичайно щільний вогневий контакт між підрозділами Сил Оборони та противника.

Про це повідомляє Deep State.

Позиції, буквально, можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку. Піхота росіян активно просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди.

Найбільш активні бойові дії тривають в центрі міста, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка". Останній дуже яскраво відображає вищеописані події в місті. Також противник намагається просуватися в сторону Щербинівки. Неодноразово вже була його фіксація на шляху до села, але штурмові дії були завжди в один кінець.

"Сили Оборони успішно множать на нуль ці спроби і знищують виродків", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в Торецьку Донецької області тривають активні бої. Окупантам складно рухатися у місті, і вони там зав'язнули.

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