Скільки українських дітей депортували до Білорусі: результат дослідження

Понад 2400 дітей з України віком від шести до 17 років було доставлено до Білорусі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей процес координується між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

Про це пише Reuters.

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Згідно з даним дослідження, опублікованого Єльським університетом, дітей перевозили щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Йдеться про регулярну практику. Так, понад 2000 дітей було доставлено до дитячого центру "Дубрава" у Мінській області Білорусі, ще 392 дитини до 12 інших установ.

Після прибуття до Білорусі дітей піддавали військовій підготовці та перевихованню. Диктатор Лукашенко особисто схвалив використання державних організацій для перевезення дітей з України до Білорусі та фінансування їхнього транспортування.

"Систематичним зусиллям Росії з виявлення, збору, транспортування та перевиховання українських дітей сприяла Білорусь", – йдеться у звіті.

Федеральний уряд Росії та режим Білорусі працюють разом, наголошують аналітики, щоб координувати та фінансувати переміщення дітей з окупованої України через Росію до Білорусі.

Як відомо, вивезення дітей віком до 18 років через кордон без згоди батька чи опікуна заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про розслідування фактів примусової депортації понад 19 000 українських дітей. Щоб повернути депортованих з території України до РФ дітей та цивільних громадян потрібні правові механізми.

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