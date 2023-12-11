Словацька національна спільнота Закарпаття звернулася до Роберта Фіцо

Представники словацької національної спільноти Закарпаття опублікували відкрите звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про цне свідчить саме звернення спільноти.

Представники закликали європейських очільників підтримати рішення щодо відкриття перемовин про членство України в ЄС під час засідання Євроради 14-15 грудня 2023 року.

Також українські словаки наполягають на продовженні підтримки усіх лідерів держав-членів Європейського Союзу України на шляху євроінтеграції.

Звернення опублікували голова громадської організації "Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок "Довіра" Яна Дудаш–Рижак та керівник ГО "Товариство словацької інтелігенції Закарпаття" Ернест Горват.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідмоляв про звернення лідерів угорських громад Закарпаття до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Очільники закликали підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС.

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