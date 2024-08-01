Смертельна ДТП на Львівщині: в аварії загинула 16-річна дівчина

Дівчина була пасажиркою "Kia Sportage", водій якої не впорався з керуванням.

У ніч проти четверга, 1 серпня, у місті Мостиська Львівської області сталася смертельна ДТП, у якій обірвалося життя 16-річної дівчини.

Про це повідомило видання "Еспресо.Захід" з посиланням на коментар речниці поліції Львівщини Світлани Добровольської.

Відомо, що за кермом кросовера "Kia Sportage" був 23-річний водій, який з невідомих причин не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Його пасажирка, учениця 11 класу Роксолана Панило, загинула на місці.

Водія госпіталізували з травмами. Наразі про його стан інформації немає.

Очільниця відділу освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Надія Гнатовська підтвердила смерть Роксолани Панило і висловила співчуття родині загиблої.

"Передчасно обірвалося життя учениці 11 класу Роксолани Панило! Завжди весела, життєрадісна, талановита, творча, добра дитина відійшла у вічність у час своєї квітучої юності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жахливій ДТП на Вінниччині трагічно загинуло подружжя. Їхнє немовля дивом вижило.

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