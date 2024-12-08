"Сталося те, чого усі боялися": авіаційний експерт про проблему застосування F-16 в Україні

Україна не має відповідної зброї для F-16, щоб відганяти російські Су-34. Винищувачі фактично збивають ворожі дрони й ракети.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів Костянтин Криволап.

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Як зазначив експерт, для цих винищувачів немає зброї, яка б могла б відганяти ворожі Су-34, що тягають КАБи до лінії бойового зіткнення. Річ у тім, що немає відповідних радарів. Нам не дали доступу до двох літаків Saab 340 дальнього радіолокаційного виявлення, які нам готові передати шведи.

"Зараз у нас така ситуація, як коли ми просили дати можливість бити по Бєлгородській області, коли вони на нас наступали. Вони на 7-12 кілометрів заходили, а ми не могли вдарити. Було ким, чим і навіщо. Але не було можливості, не було дозволу", - каже авіаційний експерт.

І зараз ми маємо F-16. Сталося те, продовжує він, на що не розраховували.

"Те, чого скоріше боялися. Що F-16 у нас ганятимуться за "Шахедами" і ракетами. Так воно і відбувається", - підсумував Криволап.

Нагадаємо, США готові навчати більше українських пілотів на винищувачах F-16. Проте цього досі не сталося через нібито брак контингенту в Україні для цього.

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