"Старт цифрового народовладдя": у "Дії" запустили послугу "Опитування"

За два роки застосунком "Дія" користується 14 млн осіб. У ньому доступно наразі 11 цифрових документів та 8 послуг.

У "Дії" запустили послугу "Опитування". Це перший масштабний інструмент електронної демократії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкриття Diia Summit 2022 у вівторок, 8 лютого.

"Для мільйонів громадян - це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення. Для держави - можливість швидко дізнатись думку людей з будь-яких питань в режимі реального часу і реальних цифр. А для всіх нас - це фактично старт цифрового народовладдя", - зазначив він.

За словами очільника держави, перше запитання не складне, не доленосне. Це розминка, репетиція для системи.

Сьогодні в "Дії" з'явилися нові цифрові послуги. Яка, на вашу думку, є найбільш корисною:

зміна місця реєстрації

довідка про несудимість

належний користувач

опитування

"Обирайте свій варіант, дивіться, як працює електронна демократія в "Дії", впливайте на розвиток цифрової держави", - закликав українців президент.

Друге запитання, за його словами, більш серйозне і більш позитивне водночас.

"Переваги цифрової держави мають бути доступні усім - незалежно від віку. Тож незабаром усі громадяни України старші 60 років отримають від держави безкоштовний і водночас якісний і сучасний смартфон. Ми довго думали, як назвати цю програму: бабусяphone. Непогано, але трошки дискримінаційно, бо дідусі можуть образитись. ЄДідусь єБабуся - непогана назва, але дуже довга. Третій варіант - єСмартфон. Обирайте варіант, який вам до вподоби, і пам'ятайте, що все це - тільки початок", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо:

Від 8 лютого в застосунку "Дія" і на порталі можна змінити місце реєстрації. З минулого року ця послуга працювала як експериментальний проект, а також проходила бета-тестування.

Михайло Федоров розповів про цифрову революцію в "Дія" та на які нові послуги очікувати користувачам

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