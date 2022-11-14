Сухо та від 8° морозу до 14° тепла: прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 листопада

Вівторок, 15 листопада, в Україні буде сухим та у більшості областей холодним.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 15 листопада в країні буде сухо. У північних, центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 9-14°, у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 15 листопада буде також без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

Водночас за прогнозом Наталії Діденко, вівторок в Україні буде сухим та навіть сонячним. Температура повітря вже низькувата, але не скрізь.

"Але цей завтрашній день треба цінувати, бо впродовж середи-четверга-п'ятниці до України зайде ще холодніша повітряна маса. Градуси попрямують до "мінусів" навіть у денні години, атмосферні фронти принесуть опади - дощі поступово переходитимуть у мокрий сніг!", - зазначає синоптикиня.

Раніше вона повідомляла, що вже у середу-четвер, 16-17 листопада до України прийде сніг, а зниження температури повітря відбуватиметься поступово: у понеділок-вівторок до 3-8° тепла, а від четверга від 3° морозу до 4° тепла.

Народний синоптик Стас Щедрін зазначав, що від середини листопада до України прийде різке похолодання. За його прогнозом, у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як недивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини й морози до -2-4 градусів вдень. Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг. Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що листопад цього року навпаки, ймовірно, буде теплим.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше.

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